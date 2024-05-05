  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan'ın Gambiya temasları
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Gambiya temasları

Yeniakit Publisher
2024-05-05 15:45:00 -
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Gambiya temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Banjul'da görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda Banjul’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü
Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü

Gündem

Bakan Fidan'dan soykırımcı İsrail kabinesine sert tepki: Maskeleri tamamen düştü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Fidan dünyaya duyurdu! Türkiye'den İsrail'e büyük darbe
Hakan Fidan dünyaya duyurdu! Türkiye'den İsrail'e büyük darbe

Gündem

Hakan Fidan dünyaya duyurdu! Türkiye'den İsrail'e büyük darbe

Bakan Fidan, Minnihanov ile görüştü
Bakan Fidan, Minnihanov ile görüştü

Gündem

Bakan Fidan, Minnihanov ile görüştü

Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: Felakete tanık oluruz!
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: Felakete tanık oluruz!

Gündem

Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: Felakete tanık oluruz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23