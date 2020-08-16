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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"(Pompeo'yla) Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:13:51 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"(Pompeo'yla) Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık"
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