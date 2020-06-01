  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan normalleşme görüşmeleri

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:20:12 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan normalleşme görüşmeleri

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Ukrayna ve Hırvatistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Dmytro ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Görüşmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme süreciyle ilgili yapıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı