Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazetesine mektup:

ROMA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan turistleri Türkiye'ye beklediklerini belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, ülkenin önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'ya "Türkiye, İtalyan turistlere yeniden açılmaya hazır" başlıklı bir mektup yazdı.



İtalya'dan Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Geçen yıl, 377 bin İtalyan dostumuz tatilini ülkemizde geçirdi. Bu yıl, İtalya gibi biz de turizm bakımından zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak pek çok yeni önlemlerin eşliğinde İtalyan dostlarımızı yeniden ağırlamak istiyoruz. Bu dönemde, sakin ve güvenli bir ortamda tatil geçirmek için bir dizi şartın uygulamaya konması gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede gerekli bütün önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kovid-19’un 11 Mart'ta salgın olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Kovid-19’un Türkiye’de başarıyla kontrol altına alındığını özellikle belirtmek istiyorum. Türk sağlık sistemi ciddi bir kriz karşısında gücünü göstermiştir. Hastanelerimiz, personelin kapasitesi, yoğun bakım yataklarının sayısı ve enfekte kişilerin etkili bir tedavi protokolü sayesinde bu sınavı geçmiştir. Türkiye, yakında kademeli olarak uluslararası uçuşlara ve turizme açılmaya ve turistleri kabul etmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



İtalyanları Türkiye'ye davet eden Çavuşoğlu, “Bu nedenle gelecek yaz tatillerini yurt dışında geçirmeyi düşünen İtalyan dostlarımızın, huzur ve güvenle Türkiye'ye gelebileceklerini ve İstanbul, İzmir ve Antalya gibi tüm şehirlerde sizi karşılamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." yorumunu yaptı.



Çavuşoğlu, İtalyanları en geç ağustos ayından başlamak üzere tatil köylerinde veya otellere ağırlamak için gerekli tüm önlemleri aldıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Alman TUV ve Royal Cert, İngiliz Lloyd’s Register, Fransız Bureau Veritas ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tüm konaklama tesislerinin, otobüslerin ve hizmet personelinin Kovid-19’a karşı sertifikasyon aşamasını tamamlamak üzereler. Ayrıca havaalanlarında ve yolcu uçuşları sırasında uyulması gerekecek tüm sağlık protokollerini düzenlemekteyiz. Bu tedbirler Türkiye'yi turizm sektöründe de 'güvenli ülkeler' arasına yerleştirecektir."

Bakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da İtalyan mevkidaşına yönelik bir mektup yazdığı bilgisini paylaşarak, "Sayın Bakan Ersoy, İtalyan mevkidaşına yazdığı mektubunda, sağlık ve hijyen gereksinimleriyle uygun şekilde hayata geçirilen tedbirleri ayrıntılı şekilde açıkladı. Niyetimizin uçuşları İtalya ile birlikte açmak olduğunu belirtti. Doğal olarak İtalyan turist grupları ülkemize sadece charter uçuşlarla nakledilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

- "İtalyanları Türkiye'ye bekliyoruz"

İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile 22 Mayıs’ta "verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede ülkelerimiz arasında turizmin yeniden açılmasını ele aldık. Şu andan itibaren İtalyan hükümeti ve turizm sektöründeki çalışanlar dahil partnerlerimizle turizm sezonunu açmak üzere hazırlıklarımızı hızlandıracağız. İtalyan misafirlerimizi 2020 yaz sezonu için en güvenli, sağlıklı ve huzurlu şekilde karşılamaya hazırız. Doğadan kültüre, mutfaktan sanata turizm sektörünün sunduğu imkanlara, ilgileri son yıllarda düzenli biçimde artan İtalyan dostlarımızı ülkemizin tüm güzelliklerini onlara tam anlamıyla yaşatabilmek için Türkiye’ye bekliyoruz."



