Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşına Erdoğan tepkisi: Kabul edilemez!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

'Erdoğan'a yönelik suçlamalar kabul edilemez'

Bakan Çavuşoğlu, Karabağ ile ilgili olduğunu düşünülen bir şiir ve İran’ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ayrıca ikili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İran’ın en zor döneminde, herkes İran’a sırtını dönmüşken Türkiye’nin yanında olduğunun unutulmasının da, yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını kaydedildi.