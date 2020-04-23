Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 23 Nisan kutlaması
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, bakan yardımcıları, yurt dışında görev yapan büyükelçiler, başkonsoloslar ve dünyanın farklı yerlerinden çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çavuşoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı hayırlı olsun." ifadesini kullandı.