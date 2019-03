Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni Zelanda’daki o terörist yalnız değildir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yeni Zelanda’daki o terörist yalnız değildir. O zihniyet yalnız değildir” dedi. Bakan Çavuşoğlu, 2 Nisan’da da New York’ta BM Genel Kurulunun toplanacağını belirterek, "Önemli kararlar aldıracağız. Oraya gidersek milletimizin sesi olacağız” diye konuştu.

Antalya’da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesi Toptancı Hali’nde hal esnafıyla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada fırsat buldukça Gazipaşa’ya geldiğini ifade ederek, Antalya’ya verdiği önemden bahsetti. Şanlı Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Çavuşoğlu, artık daha güçlü ve dünyada sözü geçen bir Türkiye olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Başkalarının aldığı kararlara biat eden değil, kararlara nüfus eden, yanlış kararların karşısında dik duran mazlumların ve mağdurların haklarını her platformlarda gür sesiyle savunan ülkeyiz. Doğruların yanındayız. Tüm dünyada artık söz sahibiyiz. Sadece Türk milletinin değil, dünyadaki tüm mazlumların, kardeşlerimizin ve 1,8 milyar ümmetin Türkiye’den beklentisi, umudu var. Yeni Zelanda’da gördük ki sadece Türkiye’ye güveniyorlar. Sadece Türkiye’nin tek milletinin kendilerine sahip çıkacağını biliyorlar. O yüzden çok güçlü olmamız lazım. Karşı karşıya kaldığımız tehditlerin boyutları değişebilir, artabilir ama şunu unutmayalım biz güçlendikçe karşımıza engeller çıkaranlar çok olacaktır. Yeni Zelanda’daki o terörist yalnız değildir. O zihniyet yalnız değildir. O zihniyet Müslümanları hedef alırken neden sadece Türkiye’yi, ecdadımızı, Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Çünkü onlar da biliyor ki Kudüs’ün, ümmetin, Filistin’in, Bosna’nın, Myanmar’ın, Uygur Türklerinin, tüm mazlumların tek savunanı Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

“2 Nisan’da da New York’ta BM Genel Kurulunu topluyoruz”

İstanbul’da düzenlenen ‘İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na değinen Bakan Çavuşoğlu, “Toplantıyı bu yüzden gerçekleştirdik. İnşallah 2 Nisan’da da New York’ta BM Genel Kurulunu topluyoruz ve önemli kararlar aldıracağız. Oraya gidersek milletimizin sesi olacağız. Karşımızda sorunlar var, hedeflerimiz de büyük. Sadece sorunlar için yaşamıyoruz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Tüm bunlardan dolayı ‘Cumhur İttifakı’ dedik. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra herkesi birleştirmek için Yenikapı ruhunu başlattık. Bunu terk edenler de neden terk ettiklerini de görüyoruz” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçinde DHKP-C’li teröristlerin olduğu ve PKK ile omuz omuza olan siyasi partilerin Yenikapı ruhunu devam ettirmesi, FETÖ’nün kuklası olan siyasi partilerin bu ruhun içinde zaten mümkün değil beklenilemez de. Ama biz vatanını, milletini seven toprakları için şahadete hazır insanlar olarak AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile gücümüzü birleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Cumhur İttifakı’nın mayası tuttu. Çünkü hedefimiz, gayemiz ve yolumuz bir. Cumhur İttifakı inşallah ömürlü olacak. Seçime kadar değil, mezara kadar devam edecek. Milletimizi ve ülkemizi hak ettiği yere götürünceye kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Zillet ittifakı diyoruz neden? Çünkü içinde hainler var. Biz CHP’ye İYİ Parti’ye hain demiyoruz ki. Bize, ‘PKK ile ittifak yapmadık’ diyemiyorlar. Ama ‘Erdoğan, Çavuşoğlu, Bahçeli ve Soylu bize terörist diyorlar.’ Size terörist demiyoruz. Ama şunu bir kabul edin, ya da inkar edin. Siz ne kadar hain terör örgütü, bölücü varsa onlarla aynı ittifakın içerisindesiniz. Öyle olmadığını söyleyin. Tekrar ediyorum, ne kadar hain varsa terör örgütü varsa, sayayım size; PKK var YPG/PYD var FETÖ var. DHKPC var bir sürü küçük irili, büyüklü terör örgütleri var. DEAŞ ile beraber aynı gün PKK ile birleştiler, Türkiye’ye saldırmaya başladılar. Artık onların arasında fark yok. Dolayısıyla ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde. Daha önce söyledik. HDP adına o ittifakın içinde olan adaylar, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri adayları hepsi istinasız PKK tarafından belirlenmiştir. Listesi var. İYİ Parti’nin, CHP’nin, Saadet’in listesinde var. Hepsinin listesinde PKK’nın belirlediği adaylar var. Neden? Önceleri bazı illerde HDP’nin belediye başkanları vardı. Bunlar devletin gönderdiği paraları ve milletin cebinden vergi olarak toplanan paraları Kandil’e, terör örgütlerine gidiyordu biz oralara kayyum atadık. Şimdi o paralar teröristlere gitmiyor hizmete gidiyor. Şimdi de değişik şehirlerde, belediye meclis üyelerini ve adaylarını yerleştirirler. Olur da seçilirse o zihniyet geri geldiği zaman o yerleştirdikleri adamlar aracılığıyla kaynaklar oraya gidecek. Boşuna mı diyor; ‘HDP’nin eş başkanı bizim oylarımızla seçileceklerini bilecekler, bizsiz bir adım bile atamayacaklar’ diyor. Bu cesareti kim verdi ona? Sürekli söylüyor, tekrar tekrar söylüyor. Bu planı bu millet bozar. Cumhur İttifakı ile beraber bu hain emellerin önüne geçeceğiz. Çünkü PKK’nın emelleri bellidir; Türkiye’yi bölmektir.Zaten bunu da gizlemiyorlar. Zillet İttifakı’yla yola çıktıkları günden bu yana Türkiye’yi bölmek isteyenler her yerde söylüyorlar. Vatanını, milletini seven sadece AK Parti ve MHP’li arkadaşlarımız değil. CHP’li, Saadet ve İYİ Parti’li arkadaşlarımız da bu oyunu bozacak. Geçtiğimiz seçimlerde batıda bazı ülkeler Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil referandumda da taraf tutmuştur. Bu seçimde niye seslerini çıkaramıyorlar? Çünkü milletimizin onlara seçimde ders verdiğini aldılar, şimdi de bu zillet ittifakının arkasında durarak, yöneterek PKK ile onları birleştirerek, hedeflerine ulaşmak istiyorlar. İşte biz buna müsaade etmeyeceğiz. Şehirlerimize, Antalyamıza sahip çıkacağız.”

Yoğun işlerinin içinde Antalya’ya çok sık gelip gittiğini aktaran Çavuşoğlu, Antalya’yı çok sevdiğini ve buralı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Antalya’ya, Gazipaşa’ya, Alanya’ya hizmet borçları olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Kuru kuruya gelip gitmek olmaz. ‘Daha iyisini nasıl yaparız?’ onu konuşuyoruz. Son beş yılda Adil Çelik ile beraber Gazipaşa’da belediyecilik anlamında yerel yönetimlerde gelişmeleri görüyorsunuz. Biz de destek oluyoruz. Bir önceki belediye başkanıyla da kişisel olarak dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Hiçbir partiye ve başka bir belediye başkanına karşı ayrımcılık yapmıyoruz. Yeter ki hain olmasın, terör örgütünün maşası olmasın. Hangi görüşten olursa olsun saygımız var” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında Gazipaşa’ya 1 milyon 2 bin turist geldi. İlk başladığında 200-300 bindi. Rusya’dan, Avrupa’dan turistler geliyor. Ankara, İstanbul’dan seferler var. Sadece Gazipaşalılar değil, bölgedeki herkes faydalanıyor. Şimdi neyi konuşuyoruz; ‘Bu kapasiteyi nasıl geliştireceğiz, 2’nci pisti nasıl yapacağız’ bunları düşünüyoruz. Bu havaalanını 5 milyon yolcu kapasitesine ulaştırmamız lazım. Oraya doğru da gidiyoruz.”

Alanya ve Gazipaşa’ya yapılan hizmetleri paylaşan Çavuşoğlu, yapılacak olan hizmetlere de değinerek konuşmasını tamamladı.