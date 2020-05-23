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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:58:41 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum
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