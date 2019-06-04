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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm ümmetin bayramını kutluyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde kıldıktan sonra hemşehrileri ile bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 08:57
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm ümmetin bayramını kutluyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde kıldıktan sonra hemşehrileri ile bayramlaştı. Cami çıkışında konuşan Çavuşoğlu, "Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine, evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki Arabi Camii’nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu, çıkışta vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.



“Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini, ülkesini terk etmiş durumda”


Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını kendi mahallesinde hem büyükler hem de Türkiye’nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarla birlikte eda ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramı’nın milletimize, tüm İslam alemine, ümmete barış huzur getirmesini Cenabı Allah’tan diliyorum. Özellikle zulüm altında yaşayan, savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini, ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onların da ülkelerine, evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:57
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