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Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:29:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kazakbaev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletti

Görüşmede Kazakbaev, Çavuşoğlu'na Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un selamlarını iletti.

 

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