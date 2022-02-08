Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kazakbaev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletti
Görüşmede Kazakbaev, Çavuşoğlu'na Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un selamlarını iletti.