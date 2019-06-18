Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’a gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

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