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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depremin ardından Yunan mevkidaşı Dendias'la son durumu görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depremin ardından Yunan mevkidaşı Dendias'la son durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:28:17 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depremin ardından Yunan mevkidaşı Dendias'la son durumu görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la İzmir'deki depremin ardından tekrar görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili son durum hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Aynı zamanda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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