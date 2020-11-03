  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:06:49 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın
Dünya

Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Türkiye'de geliştirilmekte olan yeni tip koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan'da ya..
Tükendiler! Ermenistan ordusu geri çekiliyor
Dünya

Tükendiler! Ermenistan ordusu geri çekiliyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren çatışmalarda Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Erm..
Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...
Gündem

Validen korkutan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız doldu, doktorlar...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki koronavirüs vakalarının çok yüksek rakamlara ulaştığını belirtti. Vali Bilgin, "Açıkça söylüyorum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay