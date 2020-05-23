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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız da Avrupa'daki, Türkiye'ye gelip de ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:07:10 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız da Avrupa'daki, Türkiye'ye gelip de ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi
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Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

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