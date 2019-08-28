Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Belarus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:"Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Dost Belarus ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Belarus'ta, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, başkent Minsk'te gerçekleşen kabulün ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Dost Belarus ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Bu ziyaretle ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, kabül öncesi Minsk'teki Kahraman Şehir Anıtı'na çelenk de bıraktı.

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