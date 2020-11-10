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Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı
Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u Dağlık Karabağ'da elde edilen kazanımlar dolayısıyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:17:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u Dağlık Karabağ'da elde edilen başarılardan dolayı tebrik etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ve Bayramov'un telefon görüşmesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun hem mevkidaşını hem de Azerbaycan halkını zafer vesilesiyle tebrik ettiği ve Azerbaycan'ın sevincini paylaştıklarını ifade etti.

Bayramov ise  Azerbaycan'ın her zaman yanında duran, desteğinden asla ödün vermeyen Türk halkına ve Çavuşoğlu'na şükranlarını sundu

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