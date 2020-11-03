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Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:12:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Yakalanan bir teröristin DAEŞ’li olduğu söylentileri çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Schallenberg ile görüşmesinde, Viyana’da düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini ileterek, Türkiye’nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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