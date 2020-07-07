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Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve İrlandalı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:08:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman ve İrlandalı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas arasındaki telefon görüşmesinde, turizm, Avrupa Birliği ilişkileri ile Libya ve Doğu Akdeniz'in de aralarında bulunduğu bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, Coveney ile yaptığı görüşmede ise mevkidaşını Savunma Bakanlığı görevine de getirilmesi nedeniyle tebrik etti.

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