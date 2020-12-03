Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Önal ve Halilzad'ın görüşmesinde, Afganlararası barış müzakerelerindeki ilerlemeden duyulan memnuniyet ile barış sürecine bölgesel ve uluslararası desteğin sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri, geçtiğimiz günlerde tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, bundan sonra ise ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelere başlanacak. Böylece, ana görüşmede hangi maddelerin önce ve hangi konuların daha sonra görüşüleceği konusu ele alınacak.

İkinci görüşmenin kaç gün süreceği henüz bilinmezken, bu görüşmenin de olumlu sonuçlanması halinde, ana barış görüşmelerine başlanacak.







