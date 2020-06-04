Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Hz. Ömer'in torununun türbesine yapılan tahribatı kınadı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Suriye'de Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdulaziz'in türbesinin talan ve tahrip edilmesine tepki göstererek, "Suriye rejimi ve destekçilerinin bölgedeki Sünni ve Osmanlı mirasına yaptığı kalleş saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.



Kıran, Twitter hesabından, Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdulaziz'in türbesinin talan ve tahrip edildiği fotoğrafları paylaşarak, şunları kaydetti:

"Suriye rejimi ve destekçilerinin, bölgedeki Sünni ve Osmanlı mirasına yaptığı kalleş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rejim, manevi değerlere saygısızlığını bu alçak eylemiyle bir kez daha göstermiştir."