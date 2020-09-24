Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 akademik yılı kapsamında başvuru yapacak adaylara yönelik online bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Büyükelçi Kaymakcı, yaptığı açılış konuşmasında bu burs programının Türk avrokratlığına giden yolda önemli bir adım olduğunu, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Jean Monnet bursiyerlerinin yaptıkları çalışmalarla ve üstlendikleri görevlerle Türkiye'ye çok önemli katkılar sağladığını ifade etti.

AB’nin fikir babası olan Jean Monnet gibi, Jean Monnet Bursu ile okuyan Türklerin de AB’li Türkiye’nin ve Türkiyeli AB’nin öncüleri olacağını kaydeden Kaymakcı, bu bursiyerlerin AB’nin geleceğini de şekillendirebileceklerini belirtti.

Uygulamaya konulduğu 1990 yılından bu yana 2 binden fazla kişinin faydalandığı Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü ve en prestijli burs programlarından biri olma özelliğini taşıyor.



Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) altında desteklenen programın 2021-2022 akademik yılı duyurusu kapsamında 160 civarında kişiye yaklaşık 5,6 milyon avro tutarında hibe desteği sağlanıyor.

Program kapsamında burs almaya hak kazanacak bursiyerler, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanına sahip olacak.

