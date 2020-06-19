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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı işe bisikletle gitti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın başlangıcına ve şehir içinde çoklu ulaşım biçimlerine dikkat çekmek için ilginç bir yöntem tercih etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:13:24 -
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı işe bisikletle gitti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın başlangıcına ve şehir içinde çoklu ulaşım biçimlerine dikkat çekmek için ilginç bir yöntem tercih etti. Bakan Yardımcısı Kaymakcı Avrupa Hareketlilik Haftası’nın başlangıcına ve şehir içinde çoklu ulaşım biçimlerine dikkat çekmek için makam aracı yerine işe bisikletle gitti.


“Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması olan “Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik” sloganına dikkat çekmek için Bakan Yardımcısı Kaymakcı, bu sabah işe bisikleti ile gitti.


Avrupa Hareketlilik Haftası, şehirler ve belediyelerce motorlu araç trafiğinin kısıtlanması ve toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme gibi sürdürülebilir ulaşım türlerinin teşviki amacıyla 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında yalnızca AB’de ve AB üyesi olmayan katılımcı birçok ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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