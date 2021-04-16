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Gündem Dışişleri Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini öne aldı
Gündem

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini öne aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, normalde yarın gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini öne aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 00:00:00 -
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini öne aldı

Özel uçakla saat 22.00'de Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için #KKTC'deyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferans öncesi yarın KKTC'de temaslarda bulunacak.

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