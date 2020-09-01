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Aktüel Dışişleri: "ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır"
Aktüel

Dışişleri: "ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:54:04 -
Dışişleri: "ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır"
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