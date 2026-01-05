Dişi arılar iş başında

Kırklareli’nde tarım ve hayvancılığı çeşitlendirmek, köylünün yerinde kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Merkez ilçeye bağlı Kula köyünde, muhtarlığın talebi üzerine açılan "Arıcılık Eğitim Programı", düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Köylü İstedi, Tarım Müdürlüğü Harekete Geçti

Kula Köyü Muhtarlığı’nın vizyoner talebiyle başlatılan eğitim süreci, bölge halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kursun sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda köye yeni bir istihdam kapısı açma projesi olduğunu vurguladı.

Gecelerini Gündüzlerine Kattılar

Kış aylarının zorlu şartlarına rağmen arıcılık tutkusuyla bir araya gelen kursiyerler, 3 Aralık - 30 Aralık 2025 tarihleri arasında yoğun bir eğitimden geçti. Hafta içi her akşam 18.30 ile 22.30 saatleri arasında düzenlenen derslerde; arı biyolojisi, modern kovan yönetimi, hastalıklardan korunma ve yüksek verimli bal üretimi gibi kritik konular işlendi.

Kadın Eli Arıcılığa Değecek

Toplam 14 kursiyerin sertifika aldığı törende en dikkat çeken detay, kursiyerlerin çoğunluğunun kadınlardan oluşmasıydı. 8 kadın girişimcinin arıcılık sektörüne dahil olması, Kırklareli’nde kadınların tarımsal üretimdeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

İl Müdürü Gökhan Karaca törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak, kırsalda ekonomik refahı sağlamak temel önceliğimizdir. Toplam 4 hafta süren bu zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan 14 kursiyerimizi tebrik ediyorum. Bugün burada sadece belge vermiyoruz, Kula köyünün gelecekteki arıcılık potansiyelinin de temellerini atıyoruz."

Hedef: Kaliteli ve Markalı Üretim

Sertifikalarını alan yeni arıcılar, aldıkları teorik ve pratik eğitimler sayesinde modern tekniklerle üretim yapacaklar. Bu adımın, Kırklareli’nin zengin bitki örtüsü ve florasıyla birleşerek bölgeye has kaliteli balların üretimine katkı sunması bekleniyor.

Tören, İl Müdürü Karaca ve kurum personelinin kursiyerlere belgelerini takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.