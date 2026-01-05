  • İSTANBUL
Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü

Ticaret Bakanlığı göz açtırmayacak! Fahiş fiyatla mücadelede kararlılık

Maduro Guerra, "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek” İşbirlikçiler ortaya çıkacak

Cumhuriyet’ten benzeri görülmemiş ihanet! Haydut ABD’ye adeta 'Türkiye'ye saldır' mesaj verdiler
Gündem

Dişi arılar iş başında

Dişi arılar iş başında

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kırsal kalkınma hamlesi kapsamında Kula köyünde düzenlediği arıcılık kursu tamamlandı. Eğitimleri başarıyla bitiren 8’i kadın toplam 14 kursiyer, bölgenin bal üretim kapasitesini artırmak için kolları sıvadı.

Kırklareli’nde tarım ve hayvancılığı çeşitlendirmek, köylünün yerinde kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Merkez ilçeye bağlı Kula köyünde, muhtarlığın talebi üzerine açılan "Arıcılık Eğitim Programı", düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

 

Köylü İstedi, Tarım Müdürlüğü Harekete Geçti

Kula Köyü Muhtarlığı’nın vizyoner talebiyle başlatılan eğitim süreci, bölge halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kursun sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda köye yeni bir istihdam kapısı açma projesi olduğunu vurguladı.

 

Gecelerini Gündüzlerine Kattılar

Kış aylarının zorlu şartlarına rağmen arıcılık tutkusuyla bir araya gelen kursiyerler, 3 Aralık - 30 Aralık 2025 tarihleri arasında yoğun bir eğitimden geçti. Hafta içi her akşam 18.30 ile 22.30 saatleri arasında düzenlenen derslerde; arı biyolojisi, modern kovan yönetimi, hastalıklardan korunma ve yüksek verimli bal üretimi gibi kritik konular işlendi.

 

Kadın Eli Arıcılığa Değecek

Toplam 14 kursiyerin sertifika aldığı törende en dikkat çeken detay, kursiyerlerin çoğunluğunun kadınlardan oluşmasıydı. 8 kadın girişimcinin arıcılık sektörüne dahil olması, Kırklareli’nde kadınların tarımsal üretimdeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

İl Müdürü Gökhan Karaca törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak, kırsalda ekonomik refahı sağlamak temel önceliğimizdir. Toplam 4 hafta süren bu zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan 14 kursiyerimizi tebrik ediyorum. Bugün burada sadece belge vermiyoruz, Kula köyünün gelecekteki arıcılık potansiyelinin de temellerini atıyoruz."

 

Hedef: Kaliteli ve Markalı Üretim

Sertifikalarını alan yeni arıcılar, aldıkları teorik ve pratik eğitimler sayesinde modern tekniklerle üretim yapacaklar. Bu adımın, Kırklareli’nin zengin bitki örtüsü ve florasıyla birleşerek bölgeye has kaliteli balların üretimine katkı sunması bekleniyor.

Tören, İl Müdürü Karaca ve kurum personelinin kursiyerlere belgelerini takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

