İhracatta Belçika ilk sırada! Türk hamsisi rotayı Avrupa’ya çevirdi

Türkiye’den yapılan hamsi ihracatı, son açıklanan rakamlara göre ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yöneldi. Veriler, hamsinin yalnızca iç piyasada değil, uluslararası pazarda da önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu ortaya koydu. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Birleşik Devletler, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de Türk hamsisine talep gösteren pazarlar arasında yer aldı.

4 milyon 39 bin 477 kilogram hamsi

Türkiye'den 2025 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan bir yıllık dönemde, 21 ülkeye 4 milyon 39 bin 477 kilogram karşılığı hamsi ihracatından 16 milyon 172 bin 978 dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 21 ülkeye 3 milyon 353 bin 217 kilogram karşılığı hamsi ihracatından 15 milyon 147 bin 738 dolar döviz elde edildi. En fazla hamsi ihracatı 4 milyon 787 bin 912 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 4 milyon 594 bin 218 dolar ile Fransa, 2 milyon 207 bin 522 dolar ile Almanya takip etti. En az hamsi ihracatı ise 444 dolar ile Suriye'ye yapıldı.

Trabzon'dan ihracata önemli katkı

Trabzon ili hamsi ihracat raporu incelendiğinde, kentin Türkiye genelindeki ihracata dikkat çekici bir katkı sunduğu görüldü. Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatında da Avrupa ülkeleri ön plana çıkarken, ihracatın hem miktar hem de ekonomik değer açısından istikrarlı seyrettiği kaydedildi.

2025 yılında Trabzon'dan 8 ülkeye 231 bin 426 kilogram hamsi karşılığı 662 bin 115 dolar döviz girdisi sağlanırken bir önceki yılın aynı döneminde ise 5 ülkeye 98 bin 715 kilogram karşılığı 417 bin 225 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatında 415 bin 428 dolar ile Almanya'ya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 79 bin 735 dolar ile Birleşik Krallık, 54 bin 200 dolar ile Ukrayna takip etti.