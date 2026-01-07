  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Plutzer Ödüllü gazeteci Chris Hedges: ABD haydutluğunu tescilledi

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Delta Force falan hikaye!.. Mücahitleri görünce fare gibi kaçtılar

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor

Ünlülerin uyuşturucu test sonucu çıktı

Alman Başbakan’dan Ukrayna çıkışı: Almanlardan önce Almanya’daki Ukraynalılar ülkesini savunsun

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım
Ekonomi İhracatta Belçika ilk sırada! Türk hamsisi rotayı Avrupa’ya çevirdi
Ekonomi

İhracatta Belçika ilk sırada! Türk hamsisi rotayı Avrupa’ya çevirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İhracatta Belçika ilk sırada! Türk hamsisi rotayı Avrupa’ya çevirdi

Türkiye’nin hamsi ihracatında yön Avrupa oldu. Bir yılda 21 ülkeye gönderilen hamsiden 16 milyon doları aşkın gelir elde edilirken en büyük pay Belçika, Fransa ve Almanya’ya yapılan satışlardan geldi.

Türkiye’den yapılan hamsi ihracatı, son açıklanan rakamlara göre ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yöneldi. Veriler, hamsinin yalnızca iç piyasada değil, uluslararası pazarda da önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu ortaya koydu. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Birleşik Devletler, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de Türk hamsisine talep gösteren pazarlar arasında yer aldı.

 

4 milyon 39 bin 477 kilogram hamsi

Türkiye'den 2025 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan bir yıllık dönemde, 21 ülkeye 4 milyon 39 bin 477 kilogram karşılığı hamsi ihracatından 16 milyon 172 bin 978 dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 21 ülkeye 3 milyon 353 bin 217 kilogram karşılığı hamsi ihracatından 15 milyon 147 bin 738 dolar döviz elde edildi. En fazla hamsi ihracatı 4 milyon 787 bin 912 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 4 milyon 594 bin 218 dolar ile Fransa, 2 milyon 207 bin 522 dolar ile Almanya takip etti. En az hamsi ihracatı ise 444 dolar ile Suriye'ye yapıldı.

 

Trabzon'dan ihracata önemli katkı

Trabzon ili hamsi ihracat raporu incelendiğinde, kentin Türkiye genelindeki ihracata dikkat çekici bir katkı sunduğu görüldü. Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatında da Avrupa ülkeleri ön plana çıkarken, ihracatın hem miktar hem de ekonomik değer açısından istikrarlı seyrettiği kaydedildi.

 

2025 yılında Trabzon'dan 8 ülkeye 231 bin 426 kilogram hamsi karşılığı 662 bin 115 dolar döviz girdisi sağlanırken bir önceki yılın aynı döneminde ise 5 ülkeye 98 bin 715 kilogram karşılığı 417 bin 225 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

 

Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatında 415 bin 428 dolar ile Almanya'ya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 79 bin 735 dolar ile Birleşik Krallık, 54 bin 200 dolar ile Ukrayna takip etti.

Sakin Şehir Perşembe’de 7 ton hamsi ikram edildi
Sakin Şehir Perşembe’de 7 ton hamsi ikram edildi

Yaşam

Sakin Şehir Perşembe’de 7 ton hamsi ikram edildi

Balıkçı sezonu zararına kapattı! Hamsi bol ama kazanç yok
Balıkçı sezonu zararına kapattı! Hamsi bol ama kazanç yok

Yaşam

Balıkçı sezonu zararına kapattı! Hamsi bol ama kazanç yok

Samsun’da hamsi tezgâhlardaki yerini aldı!
Samsun’da hamsi tezgâhlardaki yerini aldı!

Yerel

Samsun’da hamsi tezgâhlardaki yerini aldı!

Tekirdağ'da hamsi şöleni! 3 ton balık dakikalar içinde tüketildi
Tekirdağ'da hamsi şöleni! 3 ton balık dakikalar içinde tüketildi

Aktüel

Tekirdağ'da hamsi şöleni! 3 ton balık dakikalar içinde tüketildi

Hamsi ve istavritin fiyatını gören tezgahlara koştu
Hamsi ve istavritin fiyatını gören tezgahlara koştu

Gündem

Hamsi ve istavritin fiyatını gören tezgahlara koştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23