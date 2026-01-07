TRT’den yeni kanal! Gençler bu habere çok sevinecek

TRT, atılımlarına devam ediyor. Farklı alanlarda birçok kanalı olan kurum, gençlere yönelik bir kanalı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

TRT GENÇ adlı kanal, TÜRKSAT üzerinden test yayınlarına da başladı. Yakın zamanda normal yayınlara geçiş yapacak olan kanal, Digitürk, DSmart, TiviBu, Kablo TV, Turkcell TVPLus gibi dijital platformlarda da yer alacak.

Günümüz dünyasında gençliğin büyük önem kazanması sonrası TRT’nin böyle bir atlım yapması beğeni topladı.

Kanal için ilerleyen günlerde kapsamlı bir tanıtım kampanyası yapılması da bekleniyor.