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Gündem Dışarıdan adam toplayıp doktoru bu hale getirdi! Sebebi "pes" dedirtti
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Dışarıdan adam toplayıp doktoru bu hale getirdi! Sebebi "pes" dedirtti

Kocaeli’de bir hastanenin başhekimi olan Ufuk Şener, koronavirüs tedbirleri kapsamında hasta yakınlarının mümkün mertebe hastaneye girmemesi gerektiğini söyleyince saldırıya uğradı. Bir hasta yakını, beraberindeki 5-6 kişiyle birlikte Şener’in burnunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:34:00 - 2020-08-18 15:34:49

Türkiye’de bir türlü önlenemeyen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir hastanede, hasta yakınları tarafından hem hastanenin güvenlik görevlisine hem de başhekime saldırı düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayan bir şahıs, doktorun uyarısı üzerine sinirlendi. Dışarıdan adam toplayan şahıs, 5-6 kişiyle birlikte hastaneye gelip demir sopalarla güvenlik görevlisini ve başhekim Dr. Ufuk Şener’i yaraladı.

A Haber’e konuşan Dr. Şener, yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı.

Koronavirüs tedbirlerini uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Şener, “Bunlardan bir tanesi de hasta yakınlarının yanındaki ziyaretçilerin ve eşlik eden kişilerin mümkün olduğunca hastane içine girmemesi.”dedi.

Saldırganın bu kuralı hiçe saydığını ve zorla binaya girmeye çalıştığını söyleyen Dr. Şener, sinirlenen şahsın dışarıdan adam toplayarak geldiğini ve 5-6 kişi ile gelip, demir sopalarla önce güvenlik görevlisini omzu çıkana kadar darp ettiklerini belirtti.

Dr. Ufuk Şener, olayın devamını şöyle anlattı:

“Bu olayı duyduğumuzda olay yerine indik. Şahısları hastane dışına çıkarmaya çalıştık. Hastane dışına çıktıktan sonra taşkınlıkları devam etti ağza alınmayacak küfürler ettikten sonra ikinci defa saldırıda bulundular bu saldırı sırasında benim burnum kırıldı.”

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