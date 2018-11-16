Dışarıda yemek, sadece cebe değil, 'popo'ya da dert oluyor!

Fakat bunu bir "modern yaşam biçimi" diye görüp, hele hele nazenin eşinin güya elini soğuk sudan sıcak suya sokturmamak istediği için böyle yaptığını söyleyen, kabarık cüzdanlı tabakanın sürekli veya sık sık dışarıda yemek yemesinin bedeli ağır oluyor. Ağızdan girerken lezzetli görünen, "çıkış"ta tıbbî dilde "hemoroid", halkın dilindeki adıyla "basur"a sebep oluyormuş!

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İshak Safa Tüzün'ün medyaya yansıyan görüşlerinden biri bu! "Beslenme alışkanlıklarımız değiştikçe hemoroid ile artık daha sık karşılaşıyoruz. Hemoroidin genç yaşlarda bile görülüyor olmasının en önemli nedeni ev dışı beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor" diyor.

Prof. Tüzün, "Alkol, mayalı ve asitli içeceklerin de" hemoroide sebep olabileceğini belirtmekte.

Değerli bilim adamının konuyla ilgili diğer uyarısı ise kabızlık. Toplumumuzda kabızlık ciddiye alınmıyor. Oysa ki çoğu hastalığın dolaylı da olsa sebebi kabızlık olarak karşımıza çıkıyor, diye yakınıyor.

IKINMAK ÇÖZÜM DEĞİL!

Prof. Dr. İshak Safa Tüzün'ün yaptığı uyarı şöyle: “Basur” olarak isimlendirilen hemoroidin ortaya çıkışı beslenme ve tuvalet alışkanlığı ile doğrudan ilgili.

Lifli besinler tüketmiyoruz. Kabızlık, bu hastalığa neden olan en büyük etken. Ama ne yazık ki toplumumuzda kabızlık ciddiye alınmıyor. Oysa ki çoğu hastalığın dolaylı da olsa sebebi kabızlık olarak karşımıza çıkıyor.

Kabızlık sıkıntısı yaşayanlar tuvalette uzun süre kalıp ıkınarak bu sorunu çözmeye çalışırlar. Bu da yapılan en yaygın hatalardan.

Çünkü dışkılama sırasında ıkınma toplar damarlarda genişlemeye sebep oluyor.

Ikınmak varis de yapıyor

Böylece başta hemoroid olmak üzere nadir de olsa bacaklardaki toplardamarlar genişleyerek varis hastalığına neden olur. Henüz böyle bir hastalığınız yoksa korunma önlemi olarak kabızlıktan kurtulun, dışkılama esnasında ıkınma gibi hataları yapmayın.

Öte yandan tuvalet alışkanlığı da bu hastalığın oluşmasında en önemli faktör. Herkes için en sağlıklı tuvalet alışkanlığı; her gün sabah saatlerinde yapılan tuvalettir. Bu sayede ilgili bölgede gün boyu basınç düşük kalır ve dolgunluk oluşmaz.

GEBELİK VE SONRASI RİSKLİ DÖNEM

Kadınlarda özellikle gebelik süreci ve doğumdan sonra hemoroid ile karşılaşıyoruz. Çünkü gebelikte daha sık kabızlık görülmesinin yanı sıra rahim içinde artan basınç toplardamarlara baskı yapıyor.

Bu durum kadınlarda hemoroid yanı sıra bacak varisleri ve vajinal varislere de sebep oluyor. Aynı şekilde normal doğum yapan kadınlarda da doğum sonrası makatta kanama ile hemoroid bulguları görülüyor. Sebebi ise normal doğum esnasında uygulanan ıkınmadır.

Ayrıca, kalça ve bacaklarda bulunan toplardamarlara baskı arttığından kilolu insanlarda toplardamar genişlemesi daha sık görülüyor. Alkol, mayalı ve asitli içecekler de hemoroide sebeb olabileceği gibi uzun süre oturmak ya da ayakta durmak da sebep olabilir.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ KANAMA

İç hemoroid hastalarında en sık görülen belirti kanama.. Özellikle dışkılama sırasında meydana gelen açık kırmızı renkteki kanama hemoroide işaret eder.

Kanama bir haftadan fazla sürüyor ise mutlaka uzman bir hekime görünmekte fayda var.

Ele gelen şişlikler de hemoroidin belirtisi olabilir. Bu durum hem iç hem dış basur hastalarında da görülebilir.

Neredeyse tüm hastalıklarda meydana gelen ağrı problemi bu hastalıkta da görülür. Ama yalnızca ağrı bizi hemoroid düşüncesine götürmez.

Teşhisin mutlaka uzman bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir. Bir diğer önemli hemoroid belirtisi ise kaşıntıdır. Anüs çevresinde karşı konulmaz kaşıntıya sebep olabilir. Hemoroid hastalarında görülen başka bir belirti ise nadiren de olsa dışkı kaçırmadır.

Tüzün Hoca'nın tavsiyeleri

Bol su için. Günde yaklaşık 2 litre su tüketilmesi dışkının yumuşamasını sağlar.

Lif içeriği yüksek, posalı gıdalar tüketin. Beslenme düzeninizde özellikle meyve ve sebzeye yer verin.

Tuvalet temizliğinize özen gösterin.

Dışkılama sırasında ıkınmaktan kaçının.

Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin.

Kabızlıktan korunun.

Dar giysiler giymekten kaçının.

Uzun süre oturmayın ya da uzun süre ayakta kalmayın. Oturarak çalışıyorsanız 5 dakikada bir pozisyonunuzu değiştirin.

Düzenli egzersiz yapın.

Acı, alkol ve baharatlı gıdalardan uzak durun.

Stres kabızlığa sebep olabileceğinden stresten kaçının.

Günün belli saatlerinde tuvalete gidin. Özellikle sabah saatlerinde ihtiyacınızı giderin.

Öksürük, ağır kaldırma gibi ıkınmaya yol açacak durumlardan olabildiğince uzak durun.