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Sağlık Dışarıda Kahve içenler dikkat: Bone ve kadın çorabıyla demliyorlar!
Sağlık

Dışarıda Kahve içenler dikkat: Bone ve kadın çorabıyla demliyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 10:57:00 - 2023-10-05 10:58:39
Dışarıda Kahve içenler dikkat: Bone ve kadın çorabıyla demliyorlar!

Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, saha gözlemleri sonucunda bazı işletmelerin kahveleri sağlıksız koşullarda demlediğini tespit ettiklerini belirtti.

Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, saha gözlemleri sonucunda bazı işletmelerin kahveleri sağlıksız koşullarda demlediğini tespit ettiklerini belirtti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, üniversite bünyesinde kurulan kahve atölyesinde, kahvenin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili eğitimler veriyor. Doç. Dr. Özcan, son yıllarda kahve tüketiminin artmasıyla tüketicilerin, işletmelerde sağlıklı koşullarda kahve hazırlanıp hazırlanmadığına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde son yıllarda kahve tüketimi oldukça artmış durumda. Kahve dükkanlarının sayısı da oldukça arttı ancak içtiğimiz kahvelerin hepsi nitelikli mi? Hepsi sağlıklı koşullarda, uygun yöntemlerle mi yapılıyor? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle filtre kahve demlemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ön plana çıkıyor.

Sahada yapmış olduğumuz gözlemlerde, vermiş olduğumuz eğitimlerde sektördeki bazı kahve dükkanlarının sağlıksız koşullarda demleme yaptıklarını görüyoruz. Filtre kağıdı kullanmak yerine özellikle saç bonesiyle, kadın çorabıyla, maliyetleri düşürmek adına üreticiler kahve demlemesi yapabiliyorlar. Bu gibi, içerisinde plastik barındırılan ve sıcak suyla temas ettiğinde de çözülen, insan sağlığını tehdit eden kanserojen bir madde olan plastik içeren malzemeler kullanıyorlar. Bu da insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle tüketicilerin kahve alırken bu tür hijyen kurallarına, demleme yöntemlerine dikkat etmesi gerekiyor."

'2018 YILINDAN SONRA TÜKETİM ARTTI'

Türkiye'de kahve tüketimini değerlendiren, aynı üniversitenin Turizm Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Mustafa Cüneyt Şapçılar da "Kahve tüketimi 2018 yılı itibarıyla bir artış var. 'Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun yayınladığı veriye göre, Türkiye'de kişi başı kahve tüketiminin yılda 1 kilogram olduğunu görebiliyoruz. Kahve sağlıklı bir içecek olmasının yanı sıra dünyada petrolden sonra ticareti yapılan ikinci madde kahvedir.
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Sağlık açısından kahvenin kalp-damar hastalıkları gibi, diyabet gibi hastalıklara faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kahveler sade olan Türk kahvesi, espresso, Americano, filtre kahve gibi kahvelerden bahsediyoruz. Soslu ya da süt bazlı kahvelerin ise bunların kalorili olması ya da içerisinde bulunan diğer malzemelerin sağlık açısından çok tavsiye edilmediğini görüyoruz. Bunların her biri bilimsel araştırmalarda da sabit" dedi.

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