  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dışarı çıkamadı, annesi için drone ile pasta sipariş etti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir genç kız sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca annesi için drone ile pasta siparişi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:24:25 -
Dışarı çıkamadı, annesi için drone ile pasta sipariş etti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir genç kız sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca annesi için drone ile pasta siparişi verdi. Drone ile gelen pastayı alan genç kız çok mutlu olduğunu söyledi.



Korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu evden çıkamayan vatandaşlar, anneler gününü de kutlama telaşına düşünce ne yapacağını şaşırdı. Kimi daha önceden siparişini alırken, kimi ise son dakikaya bıraktı. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesine pasta almak isteyen Serap Vardar, mahallesindeki pastahane sahibini aradı. İşletme sahibi Şemsettin Kaya evden çıkamayan genç için, drone ile istediği pastayı bağlayıp gönderdi. Anneler gününde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan Vardar, pastayı aldığında ise mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı