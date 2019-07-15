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Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz tarihli hava durumunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdun bölgesinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.bekleniyor. İşte, yurt geneli hava durumu raporu...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:06
Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:06
  1. Samsun
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