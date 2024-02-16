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Kadın - Aile Dışarda yüzlerce lira vererek almanıza gerek yok: Evde böyle yapılabiliyormuş! Baklava: Yüzlerce kişi kolları sıvadı!
Kadın - Aile

Dışarda yüzlerce lira vererek almanıza gerek yok: Evde böyle yapılabiliyormuş! Baklava: Yüzlerce kişi kolları sıvadı!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 18:40:00 - 2024-02-16 18:42:17
Dışarda yüzlerce lira vererek almanıza gerek yok: Evde böyle yapılabiliyormuş! Baklava: Yüzlerce kişi kolları sıvadı!

Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte sizi büyük bir dertten kurtaracak yöntem. Türk mutfağının en sevilen tatlısını almak için artık yüzlerce lira ödemenize gerek yok! Baklavayı evde bu teknikle yapabileceksiniz. Üstelik hazır yufka kullanarak.

Özel günlerin vazgeçilmez tatlısı baklavayı sizde evde yapmak mı istiyorsunuz? Kıyır kıyır olacak lezzetli ev baklavası tarifi mi arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Hamur açmadan, hazır yufkayla kolayca yapabileceğiniz kat kat ev baklavası tarifimizle nice ünlü baklavacıya taş çıkartacaksınız.

İşte nefis ev baklavasının tarifi ve malzemeleri;

10 adet hazır baklava yufkası
1 kâse ceviz
4 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limon suyu

Baklavanın yapılışı;

Öncelikle şerbetini hazırlayıp, sonrasında da soğutun.
Şerbet biraz kıvamlı olacak şekilde kaynatın.
Kaynamaya başlayınca limonun suyunu sıkarak, orta ateşte 10 dakika kadar kaynatın.
Baklavalık yufkayı tezgâha dağıtmadan açın.
Her iki ucundan biraz boşluk bırakmanız gerekiyor.
İçine ince kıyılmış ceviz veya fındık serpiştirebilirsiniz.
Ardından da oklavaya saracağınız kısmı iki kat katlayın
Hafifçe oklavaya sarın.
Sonrasında da büzüştürerek oklavadan çıkarın.
Fırın tepsisine serin.
Bütün yufkaları bu şekilde hazırladıktan sonra, soğuttuğunuz tereyağını her tarafına gelecek şekilde döküp, 185 derece fırında baklavanızı pişirin.
Fırından aldığınız baklavayı, oda ısısında biraz dinlendirin.
Ilınan baklavayı, soğuyan şerbetle lezzetlendirin.

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