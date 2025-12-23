Dışarda yemek yediniz: Zehirlendiğinizi nasıl anlarsınız?

Türkiye’de son dönemde meydana gelen zehirlenmeler esnafı da vurdu. Artık vatandaşlar dışarıdan yemek yemek istemiyor. Esnaf dertli ancak sağlığını düşünen halkın gıda zehirlenmelere karşı tetikte olması gerekiyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ NASIL OLUYOR?

İlk olarak gıda zehirlenmesi nedir? Ona bakalım. Gıda zehirlenmesi, bakteri, parazit, virüs veya toksinler kontamine olmuş yiyecek veya içeceklerin tüketimi sonucu sindirim sisteminde gelişen bir hastalık olarak biliniyor.

Bu besinlerin tüketimi sonucu, vücut bu toksinleri temizlemek için çalışır. Bu tepkiler bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısıdır. Gıda zehirlenmesine maruz kalan bazı kişilerde bu gıda zehirlenmesi belirtileri bir ya da iki gün içerisinde yok olurken bazı kişilerde ise tedavi gerektirebilir.

ZEHİRLENDİĞİMİZİ NASIL ANLARIZ?

Gıda zehirlenmesinin en sık görülen belirtileri ishal, mide ağrısı, karın krampları, mide bulantısı, kusma ve ateş olarak biliniyor.

Belirtiler genellikle zehirlenmeyi takip eden 30 dakika ile 72 saat içerisinde ortaya çıkıyor. Yaşanabilecek semptomlar zehirlenen kişinin besinlere tepkisine, alınan bakteri veya toksine, besinin kontaminasyon derecesine, tüketilen miktara ve bireyin bakterilere ve toksinlere gösterdiği duyarlılığa göre de değişiklik gösteriyor.

Gıda zehirlenmesi belirtilerine bakalım;

Mide bulantısı

1- Kusma

2- Sulu ishal

3- Midede kramp ve şiddetli karın ağrısı

4- Ateş ve titreme

5- Halsizlik

6- İştahsızlık

7- Baş ağrısı

8- Karında şişkinlik ve gaz

9- Bulanık veya çift görme

10- Uzuvlarda hareket kaybı

11- Yutma güçlüğü

12- Ciltte karıncalanma ve kaşıntı

Bu belirtilerin görülmesi halinde hemen doktora başvurulması gerekiyor.

Gıda zehirlenmelerinin çoğu kendiliğinden geçmektedir. Ancak geçmez ise ishal ve kusma ile kaybedilen sıvı ve mineral kayıplarının yerine konması yeterli olabiliyor. Yetmediği durumlarda gaita tetkiki ve kan tetkikleri sonrasında antibiyoterapi gerekebiliyor.