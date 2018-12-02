Dış ticarette TL kullanımı artıyor

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından TL ile ticareti artırmak için önemli adımlar attıklarını belirtti. Bu adımların sonuç verdiğini dile getiren Pekcan, Kasım ayı itibarıyla milli parayla 174 ülkeye ihracat, 110 ülkeye ithalat yapıldığını açıkladı.

Önemli destekler sunuluyor

Söz konusu dönemde TL ile yapılan ticaretin hacminin 4,8 milyar lirası ihracat, 5,3 milyar lirası ithalat olmak üzere toplam 10,1 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık olarak bir taraftan destek mevzuatımızı sadeleştiriyoruz, bir taraftan da firmalarımızın bu destekleri tanımasını ve faydalanmasını kolaylaştırıyoruz. Vizyonumuz, kolay desteklerimizle daha fazla kadın girişimcimizi, KOBİ’lerimizi, esnaf ve sanatkârlarımız ile genç girişimcilerimizi küresel pazara açmak, onları ihracatçı hale getirmek, böylece ihracatı tabana yaymaktır.”

Cari açıkta iyileşme devam ediyor

İhracatın arttığını, ithalatın gerilediğini anlatan Pekcan, şunları söyledi: “Buna bağlı olarak dış ticaret açığı yüzde 90,5 daralarak 604 milyon dolar oldu. Bu daralma cari açıkta iyileşme getirdi. Dış ticaret açığının Kasım ve Aralık aylarında da aşağı yönlü eğilim ortaya koyacağı öngörülüyor. Böylece Temmuz ve Ağustos aylarında daralmaya başlayan cari açık Eylül döneminde fazla verirken, Ekim ve Kasım’da iyileşmeye devam edecek. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize verilen desteklerle beraber Ar-Ge faaliyetlerinde yoğunlaşacak üretim yapımızla dış ticaret dengemizin daha da iyileşeceğine inanıyoruz.”