Dış ticaret rakamları belli oldu

Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı nisan ayında 42,1 artışla 8 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DÖRT AYLIK DIŞ AÇIK 43,4 MİLYAR DOLAR

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dört aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,9 artarak 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisan ayında yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi.

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ini oluşturdu.

EN ÇOK İTHALAT RUSYA'DAN

İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.