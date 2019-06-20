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Dış Ticaret Okulu eğitimleri başladı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Çorlu’da düzenlenen Dış Ticaret Okulu eğitimleri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:45
Dış Ticaret Okulu eğitimleri başladı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Çorlu’da düzenlenen Dış Ticaret Okulu eğitimleri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında başladı.


Eğitimin başlangıcında katılımcılarla bir araya gelen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, okulun Trakya ihracatına değerli katkılar sunduğunu ifade etti. Şahin şunları söyledi:


”Trakya Bölgesi’nde büyük, orta ve küçük ölçekli birçok firmamız yer almakta ve bu firmalarımızın birçoğu ihracata adım atmaya çekinmektedir. Bu firmalar gerek personel eksikliği, gerek bilgi eksikliği, gerekse ihracat teşvikleri hakkında bilgi eksikliği sebebiyle çekinceler yaşamaktadır. Kurumumuz bu durumu gözlemledikten sonra en azından bilgi eksikliği ve cesaret noktasında firmalarımıza yardımcı olabileceğine karar vermiş ve alanında uzman eğitmenler ile Dış Ticaret Okulu’nu düzenleyerek ihracat konusunda farkındalık oluşturmak adına ilk adımı attı. Burada eğitim alan ve bu konuda çalışmak için gerekli alt yapıya sahip olan arkadaşlarımızdan atılım içinde olmalarını bekliyoruz. Dış piyasalarda doğacak her fırsatı ilk önce firmaları adına, sonra da ülkemiz adına değerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.


10 Temmuz’a kadar devam edecek Dış Ticaret Okulu’na 22 firmanın temsilcileri katılıyor. Toplam 1 ay sürecek eğitim sonunda Trakya’da faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor.



Dış Ticaret Okulu nedir?


Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 3 yıldır düzenlenen Dış Ticaret Okulu olarak adlandırılan program iki aşamadan oluşuyor. Teorik eğitimden oluşan ilk aşamada firmalara uluslararası pazar araştırma yöntemleri, pazar, müşteri ve rakip analizinde internetin kullanımı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, ihracat mevzuatı, ithalat mevzuatı, gümrük işlemleri, dış ticaretin finansmanı ve ödeme şekilleri, ihracatta krediler ve finansman araçları, ihracatta devlet yardımları konularında bilgiler veriliyor. İkinci aşamada ise firmalar her eğitim gününü bir basamak olarak kullanıp ihracat stratejilerini oluşturuyor ve proje çalıştayında oluşturdukları bu stratejilerini sunarak 5 gün boyunca dış ticaret istihbaratı danışmanlığı alma şansını yakalıyorlar. Firma aldığı bu danışmanlık ile ihracat stratejisini detaylıca oluşturarak, nokta atışı ihracat yapar duruma geliyor. Bugüne dek Tekirdağ, Çerkezköy ve Lüleburgaz olmak üzere program üç kez düzenlendi ve 70’i aşkın firmaya eğitim verildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:45
  1. doğa

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