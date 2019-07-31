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Dış ticaret istatistikleri (2)

AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 5 milyar 693 milyon 285 bin dolar oldu- Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 5 milyar 693 milyon 285 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın haziran ayında yüzde 51,2 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,4 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,4 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 5 milyar 693 milyon 285 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, 1 milyar 74 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 685 milyon dolarla Birleşik Krallık, 640 milyon dolarla Fransa, 613 milyon dolarla İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 537 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 276 milyon dolarla Çin, 1 milyar 192 milyon dolarla Almanya ve 919 milyon dolarla ABD takip etti.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 925 milyon 83 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 40 milyon 286 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Haziranda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 871 milyon 828 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 587 milyon 162 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-haziran döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 12 milyar 997 milyon 826 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 8 milyar 40 milyon 25 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 20 milyar 982 milyon 990 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 10 milyar 344 milyon 20 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
  1. Dış ticaret istatistikleri
  2. Haziran 2019
  3. TÜİK
  4. Türkiye İstatistik Kurumu

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