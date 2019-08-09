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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2019 Haziran döneminde yüzde 4,8 azaldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:30
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2019 Haziran döneminde yüzde 4,8 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi dış ticaret endeksleri açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,8, yakıtlarda yüzde 14,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 5,8 azaldı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 3,7 azaldı


İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azaldı. İthalat birim değer endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 3,5 azaldı.



İhracat miktar endeksi yüzde 9,9 azaldı


İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,6 azalırken, yakıtlarda yüzde 66,2 arttı. İhracat miktar endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 7,5 arttı.



İthalat miktar endeksi yüzde 19,7 azaldı


İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 31,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 12,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,8 azaldı. İthalat miktar endeksi 2019 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 16 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 15,9 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında 174,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 15,9 azalarak, 2019 Haziran ayında 146,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Haziran ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 azalarak, 2019 Haziran ayında 143,9 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azaldı.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında 116,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azalarak, 2019 Haziran ayında 116,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Haziran ayında 131,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,9 azalarak, 2019 Haziran ayında 114,9 oldu.



Dış ticaret haddi 2019 yılı Haziran ayında 102,9 olarak gerçekleşti


İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Haziran ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,2 puan azalarak, 2019 yılı Haziran ayında 102,9 oldu. Dış ticaret haddi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak 101,5 oldu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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