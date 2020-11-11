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Ekonomi Dış ticaret endeksleri
Ekonomi

Dış ticaret endeksleri

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:22:14 -
Dış ticaret endeksleri

ANKARA (AA) - İhracat birim değer endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 0,1 arttı, ithalat birim değer endeksi yüzde 2,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 arttı, yakıtlarda yüzde 38,7 düştü.

İhracat birim değer endeksi üçüncü çeyrekte geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ise eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,1 ve yakıtlarda yüzde 29,5 geriledi.

İthalat birim değer endeksi üçüncü çeyrekte geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,9 azaldı.

- İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,8 artarken, yakıtlarda yüzde 20,5 geriledi.

İhracat miktar endeksi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise eylülde 2019'un aynı ayına göre yüzde 23,8 yükseldi. Endeks, söz konusu dönemde gıda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,2, yakıtlarda yüzde 10,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,7 arttı.

İthalat miktar endeksi üçüncü çeyrekte geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 16,5 yükseldi.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ağustosta 151,3 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 11,2 artarak eylülde 168,2'ye yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2019'da 168,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,7 artarak, bu yılın eylül ayında 171,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ağustosta 143,8 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 2 artarak eylülde 146,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de Eylül 2019'da 122 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 21,5 artarak bu yılın eylül ayında 148,2 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl eylülde 103,7 olarak hesaplanan dış ticaret haddi, 2,3 puan artarak bu yılın eylül ayında 106 oldu.

Dış ticaret haddi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artarak 108,7'ye çıktı.

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