Diş temizliği nasıl yapılır? Diş temizliği ne kadar?

Işıl ışıl parlayan, sağlıklı dişlere sahip olmak son derece önemli. Ağız hijyeninin yanı sıra belirli aralıklarla diş kontrollerinin de yapılması önemli. Diş temizliği yaptırmak isteyenler ise bu işleminin nasıl olduğunu, maliyetini araştırıyor. Peki, diş temizliği özel hastanede ne kadara yapılıyor?

Diş temizliği nedir? Diş temizliği nasıl yapılır?

Diş temizliği yaptırmak isteyen pek çok kişi bu işlemini nasıl yapıldığını, ağrılı olup olmadığını merak ediyor. Diş temizliği işlemi yaklaşık yarım saat süren bir uygulamadır. Bu işlem sırasında ciddi bir ağrı hissedilmez. Diş temizliği işleminde diş yüzeyinde bulunan tartar ve plaklar çeşitli aletler kullanılarak temizlenir. Bu aletler diş minesine zarar vermez ve yalnızca diş yüzeyini kaplamış olan plak ve tartarların uzaklaştırılmasında etkilidir. İşlem sonrasında yüzeyinde temiz ve pürüzsüz bir görünüm elde edilebilir. Plak ve tartar temizliğine ek olarak renk değişimi söz konusu olan dişlerde beyazlatmaya ve parlatmaya yönelik birtakım uygulamalar da diş hekimleri tarafından gerekli görülmesi halinde uygulanabilir.

Diş temizliği niye yaptırılmalı?

Ağız içerisindeki bakteriler hem diş sağlığına hem de uzun süreçli nörolojik hastalıklara sebep olabiliyor. Diş bakımı ihmal edilir, doğru şekilde yapılmaz ağız içindeki bakteriler artarsa beyin dişleri korumak için harekete geçer. Böylelikle tükürük ile zararlı bakteriler yok edilmeye çalışır. Bu işlem ise diş taşlarının oluşmasına sebep olur. Bu sebeple diş bakımına özen gösterilmeli, diş taşı sorunu varsa da mutlaka diş temizliği yapılmalı.

Diş temizliği ne kadar?

Diş temizliği işlemi yaptıracak olanlar ise ücretler hakkında araştırma yapıyor. Temizlenecek olan diş sayısı ve uygulanacak olan işlemin derinliğine göre fiyatlarlar farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple bir uzmanla görüşüp fiyat almanız en doğru bilgiyi almanıza yardımcı olacaktır.