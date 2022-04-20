Diş tedavisinden çıkan üniversiteli genç yolda yürürken fenalaşıp hayatını kaybetti!

Çorum'da diş tedavisinden çıkan üniversite öğrencisi İrem Arin, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Arin, dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi’nde yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Adli Tıp Kurumu'na götürüldü!

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadını özel bir hastaneye kaldırdı.

Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem Arin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.