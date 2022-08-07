Diş taşı doğal yollarla nasıl temizlenir?

Gıda atıkları ağız içi iyi temizlenmediğinde ağızda zararlı toksinlere neden olur. Bu zararlı toksinler tükürükteki maddelerle birleşerek asit etkisi yapar. Bu asit etkisi diş yüzeyinde kalın kahve rengi bir tabakaya neden olur. Hastaların çoğu bu oluşan plakayı göz ardı eder. İlerleyen zamanlarda bu çürük tabaka, diş minesine ve etine zarar vererek diş kaybı meydana getirebilir. Ayrıca diş kaybının olduğu yerde ağız kokusuna neden olabilecek iltihaplanmaya sebebiyet verir.

Fırçalama yoluyla bu iltihap tüm ağzı içine yayılır. Dişler düzenli fırçalansa bile bu taşlardan kurtulmak kolay değildir. Diş taşları dişe zara verdiği kadar ağız kokusuna da sebebiyet verir. Bundan kurtulmak için hastalar genellikle uzmanlara başvurur. Ancak yapılan bazı müdahaleler diş minesini zayıflatır. Bu bazen da diş kaybına neden olur.

Diş taşları doğal yolla nasıl temizlenir?

Limon etkisi

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 2 yemek kaşığı ay çekirdeği

- 1 yemek kaşığı karbonat

- Yarım kaşık zeytinyağı

- Yarım litre su

Hazırlanışı

Öncelikle tüm bu malzemeleri 20 dakika kaynatın. Daha sonra bu karışımı macun haline getirmek için mikserden geçiriniz. Karışım soğuduktan sonra dış fırçasının üzerine bir miktar alıp dişlerinizi 60 saniye boyunca fırçalayınız. Bu uygulamayı günde iki defa yapmanızda fayda var.

Ceviz suyu

10 tane ceviz

2 su bardağı su

Hazırlanışı

Güçlü antibakteriyel özelliği olan cevizleri kabukları ile beraber bir kaynama kabına koyun. Su ekleyip kaynamaya bırakın iyice kaynadıktan sonra suyu ile beraber bir kavanoza koyup bekletin. Her gün üç defa diş fırçanızı bu suya batırarak dişlerinizi fırçalayın.

Aloe vera

Bir dal aloe veranın jeli

Bir çorba kaşığı karbonat

Bir çorba kaşığı limon suyu

Hazırlanışı

Aloe veranın içindeki jeli çıkartıp üzerine karbonat ve limonu ekleyerek karıştırın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra her gün kullanabilirsiniz. İki günde bir karışımı yenilemekte fayda var. Günde 3 defa dişlerinizi yumuşayarak başlı diş fırçası ile fırçalayarak diş taşlarının etkisini azaltabilirsiniz.