Diş macunu yüze sürülür mü, sivilcelere iyi gelir mi? Diş macununun bilinmeyen faydaları

Kişisel bakım ürünleri içerisinde ilk sıralarda yer alan diş macununun bilinmeyen faydaları bulunmaktadır. Bunlardan biri banyo aynaları ile ilgilidir. Eğer banyo aynası çok buhar yapıyorsa bunu önlemek için diş macunundan yardım alınabilir. Bir pamuk üzerine diş macunu sıkılarak banyo aynası silinmelidir. Bu sayede camın buhar yapmasına engel olunmaktadır. Diş macununun kullanıldığı diğer bir alan da bebek emzikleridir. Bilindiği üzere bebek emziklerinin mikroplara karşı iyi korunması gerekmektedir. Bundan dolayı emziği dezenfekte etmek adına emzikler diş macunu ile yıkanabilir.

Diş Macununun Az Bilinen Faydaları

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan beyaz spor ayakkabıların sürekli beyaz kalmasını sağlamak biraz zordur. Bunu mümkün kılmak için beyaz spor ayakkabıları diş macunu ve diş fırçası yardımıyla fırçalamak işe yaramaktadır. Diş macunu halıdaki lekelerin çıkarılması konusunda da faydalıdır. Bunun için halıdaki lekenin üzerine az miktarda diş macunu sıkılır ve ıslak bir bez ile silinir. Bu işlem sonucunda leke kolaylıkla çıkacaktır.

Diş macununun az bilinen faydaları arasında sivilcelere etkisi de yer almaktadır. Sivilce şikâyeti olan kişiler sivilcenin üzerine ince bir tabaka halinde diş macunu sürüp kurumasını beklemeli, daha sonra onu bol su ile durulamalıdır. Böylece sivilcenin kurumaya başladığı görülmektedir.

Çoğu diş macununun formülünde triklosan adlı bir kimyasal bulunmaktadır ve bu kimyasal sivilceye (akneye) neden olan ve kötüleştiren bakterileri öldürmeye yaramaktadır.

Diş Macununun Farklı Kullanım Alanları

Diş macunu ile ütü temizliği yapılabilmektedir. Böcek ısırıkları sonrasında oluşan kaşıntı diş macunu ile ortadan kaldırılmaktadır. Kullanımdan dolayı zaman içerisinde parlaklığı azalan pırlanta yüzükler diş macunu ile daha parlak bir görünüme kavuşmaktadır. Gün içerisinde zaman zaman gözlüklerde meydana gelen buğulanmalar diş macunu ile önlenebilmektedir. Bunun için gözlüğün içi kullanım öncesinde diş macunu ile silinip yıkanmalıdır. Özellikle çocuk olan evlerde duvarlarda pastel boya çiziklerine sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çiziklerin nasıl silineceği konusunda kararsız olan aileler için diş macunu son derece iyi bir temizleyicidir. Aynı zamanda kumaşa dökülen mürekkepler de diş macunu ile kolay bir şekilde silinebilmektedir.

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