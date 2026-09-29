Irak'tan İran'a havayolu girişimi! ABD'nin baskısına rağmen o uçuşlar yeniden başladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Washington yönetiminin getirdiği sert yaptırım endişeleri nedeniyle mart ayında askıya alınan Irak-İran uçuşlarında kilit açıldı. Başkent Bağdat yönetimi ile ABD arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin ardından göklerdeki yasak delindi.
Irak Hava Yolları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle martta durdurduğu İran uçuşlarını, ekimde Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yeniden başlatmaya hazırlandığını duyurdu.
Irak Hava Yollarından yapılan açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı ve Ulaştırma Bakanı Vehb el-Haseni'nin takibiyle yürütülen hükümet çalışmalarının, şirketin İran'a uçuş düzenlemesi için özel muafiyet sağlanmasıyla sonuçlandığı belirtildi.
Muafiyeti sağlayan taraf, muafiyetin süresi ve koşullarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, ekimde İran'a karşılıklı uçuşların başlatılması için uçakların hazırlanması ve seferlerin düzenlenmesine ilişkin gerekliliklerin tamamlanması çalışmalarının hızla sürdüğü kaydedildi.
Uçuşların, gerekli idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Necef Uluslararası Havalimanı'ndan başlayacağı aktarıldı. İlk uçuşun tarihi ve İran'da sefer düzenlenecek havalimanları ise açıklanmadı.
ABD'nin yaptırım kararının ardından başta Bağdat olmak üzere Irak'taki havalimanlarından İran'a uçuşlar karşılıklı olarak askıya alınmıştı.
Irak hükümeti ise ABD tarafıyla doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, tedavi, eğitim, dini ziyaretler ile sivillerin ihtiyaçları gibi insani gerekçeler kapsamında bazı Irak havalimanlarının uçuş kısıtlamalarından muaf tutulmasını istediğini duyurmuştu.