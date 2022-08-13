Demir tavalarda ne pişirilmez?

Demir Tavalar Çok Sık Kullanılıyor

Yiyeceklerin en lezzetli ve hızlı şekilde pişmesini sağlayan demir tavalar mutfaklarda son yıllarda kullanılan en popüler malzemelerden birisi oldu. Demir tavalar her ne kadar yemekleri çok lezzetli bir şekilde pişirse de bazı yiyeceklerin demir tavalarda pişirilmemesi gerekmektedir. Bu yiyecekler şu şekildedir:

Yumurta

Yumurta çok kısa sürede pişen bir besin olduğu için demir tavada pişirildiğinde çok çabuk yanabilen ve tavada iz çıkmasına neden olabilen bir yiyecektir. Bu neden ile yumurtalarınızı pişirirken demir tava kullanmamanızı öneririz.

Tatlı

Demir tavalar pişirilen yiyeceklerin kokusunu hapsetme özelliğine sahip olduğu için bu tavalarda tatlı pişirmek gibi bir hataya düşmeyin. Aksi takdirde balık kokan bir tatlı yemek zorunda kalabilirsiniz.

Domates Sosu

Demir tava, metal bir tava olduğu için domatesin asidi ile etkileşime girmekte ve gıda zehirlenmesine kadar giden sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu neden ile domates sosu pişirirken, domatesin asidi ile etkileşime girmeyecek seramik tava gibi materyalleri kullanmanızı öneririz.

Sıcak Yemekler

Tavanın paslanmasına neden olabilecek sıcak yemekleri demir döküm tava içerisine asla koymayın. Bu tavanızın zarar görmesine yol açacağı gibi aynı zamanda sağlığınızı tehlikeye atacaktır.

Oda Sıcaklığında Beklememiş Etler

Köfte, tavuk, bonfile gibi etleri buzdolabından çıkarır çıkarmaz demir tavada pişirmek gibi bir hataya düşürmeyin. Demir tavada eti pişirmeden önce muhakkak etin oda sıcaklığına geldiğinden emin olun.

Bazı Balıklar

Demir tavalar bazen yapışkan özellik gösterebilmektedir. Bu neden ile tavaya yapışacak balıkları pişirmemenizi öneririz. Örneğin, hamsi tavaya yapışmayacağı için demir tavada güvenli bir şekilde pişirebileceğiniz bir yiyecektir.

Bu yiyecekleri demir döküm tavalarda pişirmemenizi öneririz. Böylece hem tavalarınızı çok uzun süre kullanabilir hem de sağlığınızı tehlikeye atmazsınız. Bu yiyecekler için farklı materyallerden yapılmış tava ve diğer mutfak eşyalarını kullanın ve demir tava kullanımı için pişirilmesi uygun yiyecekleri tercih ediniz.