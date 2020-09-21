Saça diş macunu sürmek zararlı mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler kapatıldı. Bu sebeple kuaförler, güzellik merkezleri ve berberler aylarca kapalı kaldı. Yeni normalleşme adımlarıyla kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri 11 Mayıs’ta koronavirüs tedbirleriyle hizmet vermeye başladı. Bu uzun süreçte pek çok hanım evde kişisel bakımlarını yapmaya başladı. Halen milyonlarca kişi berberlere, kuaförlere gitmek yerine bakımlarını kendileri yapmayı tercih ediyor. Malum pandemi süreci sona ermedi ve tedbirlere riayet etmek adına evde kalmak en doğrusu.

Hanımlar tüm gün havasız kalan saçlarına bakım yapmak için pek çok yol deniyor. Son dönemde hanımlar arasında saçlarına diş macunu sürme akımı başladı dersek doğru olur. Peki, diş macunu saça zarar verir mi? Neden saç bakımında diş macunu kullanılıyor?

Diş macunu saç rengini açar mı? | Diş macunu saça sürülür mü?

Tüm gün başörtünün altında havasız kalan saçlara haftada bir. iki gün bakım yapmak gerekiyor. Her evde bulunan basit malzemelerle saçlara bakım yapmak mümkün. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi son dönemde hanımların pek çoğu saçlarına diş macunu sürmeye başladı. Peki, diş macunu saç rengini açar mı?

Hanımlar diş macunu saç derisine yedirerek saçlarının daha hızlı uzamasını sağlamaya çalışıyor. Ancak yapılan bu yöntem saç derisine ciddi zararlar verebilir. Saç derisinde yanıklar, tahrişler oluşabilir. Bu sebeple saçlarınızın uzaması için diş macunu değil nane yağı, hint yağı, badem yağı gibi ürünleri tercih etmelisiniz.

Saç rengini açmak isteyenler ya da saçlarında ton farkları olanlar da diş macununu saçlarına sürüyor. Diş macunu içerisinde bulunan beyazlatıcılar saç renginde açılmaya yol açabilir. Ancak belirttiğimiz gibi diş macunu saç derisine zarar verebilir. Ayrıca saç yapısını macunlar olumsuz etkileyebilir. Şimdiye kadar diş macununun saç ve saç derisine nasıl bir zarar vereceğine yönelik bilimsel bir çalışma yapılmamış. Ancak uzmanlar bu yöntemin tercih edilmemesini tavsiye ediyor.

Diş macununu saçlarına uygulayanların birçoğu; saç derisinde alerji, saç kırıkları, saç tellerinin zayıflaması, saçların sertleşmesi, uzun süre saçların şekil alamaması gibi sorunlar yaşadıklarını ifade ediyor.