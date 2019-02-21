''Diş macunu ile zehirleyip öldürdüler''

Fransa'da tedavi gördüğü hastanede 2004 yılında hayatını kaybeden eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın zehirlenerek öldürüldüğü söylemlerine yeni bir iddia daha geldi.

Mahmud Abbas'ın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması için dünya ülkeleriyle yürüttüğü yoğun siyasi temaslarının İsrail'i rahatsız ettiği günlerde Arafat'ın ölümü ile ilgili bir sır perdesi daha aydınlandı.

Arafat'ın eski danışmanı, Ürdün kanalına yaptığı açıklamada Arafat'ın ölümünün doğal olmadığını, İsrail'in diş macununa kattığı zehirle öldürüldüğünü duyurdu.

2013 yılında o dönem suikast iddaları üzerine Arafat'ın kabri açılarak inceleme yapılmıştı. Kabir inceleme sonucunda, İsviçre'nin Lozan kentindeki Adli Tıp Enstitüsü'nün hazırladığı 108 sayfalık raporda, Arafat'ın mezarındaki toprakta ve kaburgalarında bulunan polonyum miktarının doğal olmadığı anlaşılmıştı.

Öte yandan, İngiliz adli tıp uzmanı David Barclay, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, bu sonucun Arafat'ın polonyum zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü doğruladığını söyledi. Barclay, bulunan polonyum miktarının çok yüksek ve Arafat'ın ölümü için yeterli olduğunu da dile getirmişti.

Altı Gün Savaşları sonrasında yapılan direkt askeri harekâtlar da dâhil olmak üzere Arafat'a defalarca suikast girişiminde bulunuldu.

23 Ekim 1982'de FKÖ lideri Yaser Arafat'ın özel bir uçakla Atina'dan Kahire'ye gideceğinin haber alınması üzerine Mossad tarafından bir suikast planı yapıldı. Planın yürütücüsü dönemin İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron, Hava Kuvvetleri Komutanı ise David Ivry'dı. Bu girişimde Ivry, görev tanımının dışına çıkarak Arafat'ın olduğu düşünülen uçağın vurulması emrini öncelikle verdi.

Bazı suikast planları ise oldukça ince bir biçimde organize edildi. Arafat'a yapılan suikast planlarından birinde, Kore Savaşı'nda esir düşmüş ve ülkesine karşı çalışması hususunda beyni yıkanmış bir ABD'li askerin konu edildiği “Mançuryalı Aday” filminden ilham alındı ve suikast girişimi için 1968 yılında İsrailliler üç ay uğraştı. Filistinli bir mahkum Arafat'a karşı kullanılacak bir suikastçıya dönüştürülmeye çalışıldı. Mahkum bir şekilde İsraillilerin elinden kurtulup onun Arafat'ı öldürmeye yönelik olarak beynini yıkamaya çalıştıklarını anlattı.

1 Ocak 1982'de yürütülen “Olympia Operasyonu” ile FKÖ'nün İsrail'e yaptığı ilk operasyonun yıldönümünün kutlandığı Beyrut Stadyumu'nu bombalama planı yapıldı. Bu planla FKÖ'nün üst düzey yöneticilerinin öldürülmesi hedeflendi. Bu bombalama planı da gerçekleştirilemedi.

Ariel Şaron'un Lübnan'ı işgal edip buradaki Filistinlileri Ürdün'e sürme planında da Arafat'ı öldürme kritik bir yerde durur. Şaron'un Mair Dagan ve Rafi Eitan'ı görevlendirdiği operasyona “Salt Fish” adı verildi. Operasyonda hava saldırısı ile Arafat'ın olduğu yerin bombalanması planlandı. Arafat bu suikast girişiminden de, aldığı istihbarat doğrultusunda günlük eylem planını değiştirerek korunmuş oldu.

Kaynak: Soshals