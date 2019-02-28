0553 313 94 23

Dış kulak iltihabı nedir? | Dış kulak iltihabı nedenleri belirtileri ve tedavisi

Kirli sularda yüzmek, kulağı kaşımak ve karıştırmak, kulak içinde yabancı cisim olması ve alerji gibi nedenlerle ortaya çıkan dış kulak iltihabı özellikle yaz aylarında sıkça görülüyor. Peki, Dış kulak iltihabı nedir? Dış kulak iltihabı nedenleri nelerdir? Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Dış kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

28 Şubat 2019 Perşembe 01:11
Dış kulak iltihabı nedir? | Dış kulak iltihabı nedenleri belirtileri ve tedavisi

Kirli sularda yüzmek, kulağı kaşımak ve karıştırmak, kulak içinde yabancı cisim olması ve alerji gibi nedenlerle ortaya çıkan dış kulak iltihabı özellikle yaz aylarında sıkça görülüyor. Peki, Dış kulak iltihabı nedir? Dış kulak iltihabı nedenleri nelerdir? Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Dış kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Dış kulak iltihabı nedir?

Dış kulak enfeksiyonu kulağın dış kısmını kulak zarına bağlayan kulağın dış açıklığının ve kulak kanalının bir enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon türü tıbbi olarak otitis externa olarak bilinir. Yaygın olarak görülen bir otitis eksterna türü “yüzücü kulağı” olarak adlandırılır. Bu dış kulak enfeksiyonu genellikle neme maruz kalınmasından kaynaklanır.

Dış kulak iltihabı nedenleri nelerdir?

Yüzmek, çok sık banyo yapmak veya çok duş almak dış kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Kulak kanalının içinde kalan su bakteriler için üreme alanı haline gelebilir.

Kulak kanalını kaplayan ince deri tabakası yaralanırsa, enfeksiyon da oluşabilir. Kualğı sık sık kaşıma, kulaklık kullanma veya kulağınıza pamuklu temizleme çubukları sokmak deri tabakasına zarar verebilir.

Bu deri tabakasının hasar görmesi ve iltihaplanması, bakteriler için uygun ortam oluşmasına sebep olur. Kulak kiri kulağın enfeksiyona karşı doğal savunmasıdır, ancak neme ve çizilmeye sürekli maruz kalmak kulak kirini tüketerek kulağı enfeksiyonlara daha açık hale getirir.

Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Otitis externa belirtileri şunlardır:

– Kulakta şişme

– Kızarıklık

– Sıcaklık

– Kulakta ağrı veya rahatsızlık

– İrin boşalması (sarı/yeşil renkli ve kötü kokulu olmaktadır)

– Kaşıntı

– Aşırı sıvı drenajı

– Boğuk veya azalan işitme

– Kulak derisinde pul pul dökülme

Yüz, baş veya boyundaki şiddetli ağrı, enfeksiyonun önemli ölçüde geliştiğini gösterebilir. Ateş veya şişmiş lenf bezlerinin eşlik ettiği semptomlar ayrıca ilerleyen enfeksiyonu gösterebilir. Bu semptomların herhangi birinde kulak ağrınız varsa, hemen doktorunuza görünün.

Dış kulak iltihabı tedavisi nasıldır?

Dış kulak enfeksiyonları tedavi olmadan kendiliğinden iyileşebilir. Antibiyotikli kulak damlaları, kendi başına iyileşmemiş bir dış kulak enfeksiyonu için en yaygın tedavi yöntemidir. Doktorunuz tarafından reçete edilebilirler.

Doktorlar, kulak kanalında şişliği azaltmak için steroidlerle karıştırılmış antibiyotik damlaları da önerebilirler. Kulak damlaları tipik olarak 7 ila 10 gün boyunca günde birkaç kez kullanılır.

Dış kulak enfeksiyonunun nedeni bir mantar ise, doktorunuz mantar önleyici kulak damlaları yazacaktır. Bu tip enfeksiyon diyabet veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır.

Semptomları azaltmak için, enfeksiyon iyileşirken kulakların sudan uzak tutulması önemlidir. Ağrıyı azaltmak için reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar ya da aşırı durumlarda, reçeteli ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:00
  1. Ağrı
  2. Dış kulak iltihabı
  3. Dış kulak iltihabı nedir
  4. Dış kulak iltihabı tedavisi
  5. Dış kulak iltihabı belirtileri
  6. Dış kulak iltihabı nedenleri
  7. Dış kulak enfeksiyonu
  8. Dış kulak enfeksiyonu nedir
  9. Dış kulak enfeksiyonu nedenleri
  10. Dış kulak enfeksiyonu belirtileri
  11. Dış kulak enfeksiyonu tedavisi
  12. Dış kulak enfeksiyonu nasıl geçer
  13. Dış kulak iltihabı nasıl geçer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Çalkaya’ya seçim ofisleri açılışında sevgi seli
    1. CHP’li Çalkaya’ya seçim ofisleri..
    2. Kazada topuğu parçalanan hastaya kürek..
    3. Seçmen bilgi kağıdı nerede oyumu..
    4. ATSO ve ATB üyeleri müşterek..
    5. Hazreti Mevlana kitaplarına..
    6. ABD Başkanı Donald Trump: “İstediğimiz..
    7. ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un..
    8. Firari gaspçı yakalandı
    9. Edirne’de Şubat ayında 27 kişiye ilk..
    10. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri..
    11. CHP İzmir'de bedava patates-soğan..
    12. "En çekici traktör dizaynı” ödülü..
    13. Erzurum’da ‘10 Parmağında 10 Marifet’..
    14. ABD Başkanı Donald Trump: "Bazı..
    15. Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli
    16. Heat, şampiyonu son saniyede yendi
    17. Başkan Ergün’den 608 konutluk proje..
    18. Kocaeli Deniz Yıldızları Spor..
    19. Postallı kabadayılar yollarına taş..
    20. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye..
    21. Okul yöneticiliği sınavı örnek..
    22. Otomobil su kanalına düştü
    23. Aydemir: ‘Milli irade..
    24. Borsa güne yatay başladı
    25. Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
    26. Başıboş kazlar trafiği tehlikeye..
    27. Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1..
    28. Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı
    29. Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor
    30. DEAŞ’ın sözde kadılarına operasyon: 2..
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü