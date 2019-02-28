Dış kulak iltihabı nedir? | Dış kulak iltihabı nedenleri belirtileri ve tedavisi

Kirli sularda yüzmek, kulağı kaşımak ve karıştırmak, kulak içinde yabancı cisim olması ve alerji gibi nedenlerle ortaya çıkan dış kulak iltihabı özellikle yaz aylarında sıkça görülüyor. Peki, Dış kulak iltihabı nedir? Dış kulak iltihabı nedenleri nelerdir? Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir? Dış kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Dış kulak iltihabı nedir?

Dış kulak enfeksiyonu kulağın dış kısmını kulak zarına bağlayan kulağın dış açıklığının ve kulak kanalının bir enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon türü tıbbi olarak otitis externa olarak bilinir. Yaygın olarak görülen bir otitis eksterna türü “yüzücü kulağı” olarak adlandırılır. Bu dış kulak enfeksiyonu genellikle neme maruz kalınmasından kaynaklanır.

Dış kulak iltihabı nedenleri nelerdir?

Yüzmek, çok sık banyo yapmak veya çok duş almak dış kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Kulak kanalının içinde kalan su bakteriler için üreme alanı haline gelebilir.

Kulak kanalını kaplayan ince deri tabakası yaralanırsa, enfeksiyon da oluşabilir. Kualğı sık sık kaşıma, kulaklık kullanma veya kulağınıza pamuklu temizleme çubukları sokmak deri tabakasına zarar verebilir.

Bu deri tabakasının hasar görmesi ve iltihaplanması, bakteriler için uygun ortam oluşmasına sebep olur. Kulak kiri kulağın enfeksiyona karşı doğal savunmasıdır, ancak neme ve çizilmeye sürekli maruz kalmak kulak kirini tüketerek kulağı enfeksiyonlara daha açık hale getirir.

Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Otitis externa belirtileri şunlardır:

– Kulakta şişme

– Kızarıklık

– Sıcaklık

– Kulakta ağrı veya rahatsızlık

– İrin boşalması (sarı/yeşil renkli ve kötü kokulu olmaktadır)

– Kaşıntı

– Aşırı sıvı drenajı

– Boğuk veya azalan işitme

– Kulak derisinde pul pul dökülme

Yüz, baş veya boyundaki şiddetli ağrı, enfeksiyonun önemli ölçüde geliştiğini gösterebilir. Ateş veya şişmiş lenf bezlerinin eşlik ettiği semptomlar ayrıca ilerleyen enfeksiyonu gösterebilir. Bu semptomların herhangi birinde kulak ağrınız varsa, hemen doktorunuza görünün.

Dış kulak iltihabı tedavisi nasıldır?

Dış kulak enfeksiyonları tedavi olmadan kendiliğinden iyileşebilir. Antibiyotikli kulak damlaları, kendi başına iyileşmemiş bir dış kulak enfeksiyonu için en yaygın tedavi yöntemidir. Doktorunuz tarafından reçete edilebilirler.

Doktorlar, kulak kanalında şişliği azaltmak için steroidlerle karıştırılmış antibiyotik damlaları da önerebilirler. Kulak damlaları tipik olarak 7 ila 10 gün boyunca günde birkaç kez kullanılır.

Dış kulak enfeksiyonunun nedeni bir mantar ise, doktorunuz mantar önleyici kulak damlaları yazacaktır. Bu tip enfeksiyon diyabet veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır.

Semptomları azaltmak için, enfeksiyon iyileşirken kulakların sudan uzak tutulması önemlidir. Ağrıyı azaltmak için reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar ya da aşırı durumlarda, reçeteli ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir.